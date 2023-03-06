عام / أمانة الشرقية ترفع أكثر من 900 متر مكعب من الأنقاض بحاضرة الدمام
الاثنين 1444/8/14 هـ الموافق 2023/03/06 م واس
الدمام 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، الحملة الثانية لمبادرة رفع مخلفات البناء والأنقاض في حاضرة الدمام تحت شعار " النظافة تنمية " التي نتج عنها رفع أكثر من 920 مترا مكعبا من الأنقاض مجهولة المصدر في مختلف أحياء وشوارع الحاضرة.
وأكدت الأمانة أن المبادرة أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد البصري والمحافظة على النظافة العامة في حاضرة الدمام وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، مشددة على عدم رمي المخلفات وأنقاض البناء في الاماكن الغير مخصصة لها، داعية الجميع إلى المحافظة على نظافة المنطقة والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.
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15:29ت م
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