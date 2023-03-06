الدمام 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية، الحملة الثانية لمبادرة رفع مخلفات البناء والأنقاض في حاضرة الدمام تحت شعار " النظافة تنمية " التي نتج عنها رفع أكثر من 920 مترا مكعبا من الأنقاض مجهولة المصدر في مختلف أحياء وشوارع الحاضرة.وأكدت الأمانة أن المبادرة أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد البصري والمحافظة على النظافة العامة في حاضرة الدمام وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، مشددة على عدم رمي المخلفات وأنقاض البناء في الاماكن الغير مخصصة لها، داعية الجميع إلى المحافظة على نظافة المنطقة والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها.// انتهى //15:29ت م0130