اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 390 سلة غذائية في منطقة خيربور بإقليم السند في باكستان
الاثنين 1444/8/14 هـ الموافق 2023/03/06 م واس
إسلام آباد 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى أمس توزيع 390 سلة غذائية، استفاد منها 2.730 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.
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15:31ت م
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