إسلام آباد 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة خيربور بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية.وجرى أمس توزيع 390 سلة غذائية، استفاد منها 2.730 فرداً من الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في المناطق المتضررة بالفيضانات.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للفئات الأكثر احتياجاً في باكستان.// انتهى //15:31ت م0131