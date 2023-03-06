الخرطوم 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 530 حقيبة إيوائية في قرية حلة موسى بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 2.915 فردًا من متضرري السيول والفيضانات.وتأتي هذه المساعدات امتدادًا لجهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الدول والشعوب المتضررة والمنكوبة والوقوف معهم في مختلف الظروف والمحن.// انتهى //15:31ت م0132