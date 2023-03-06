الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسوقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمقره بالرياض اليوم، مذكرة تعاون مشترك مع أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، وقعها مساعد المشرف العام على المركز للشؤون المالية والإدارية الدكتور صلاح بن فهد المزروع، والمدير التنفيذي بأوقاف الضحيان شعلان بن عثمان الشعلان.‎وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة وأوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، فيما يتعلق بدعم وتمويل المشاريع الإغاثية والإنسانية خارج المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما.ويأتي ذلك في إطار البرامج المشتركة التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة مع الجهات المعنية الداخلية والخارجية لتعزيز العمل الإنساني وتوسيع آفاقه.// انتهى //15:34ت م0133