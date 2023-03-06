جدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستمثّل المتاحف باختلاف أنواعها مراكز تعليمية وتثقيفية مهمة في أي مجتمع من المجتمعات، وتضطلع بدور مهم في غرس الشعور بالانتماء وتقوية الهوية الوطنية, وإحدى أهم عناصر الجذب السياحي المهمة خاصة السياحة التراثية أو الثقافية, في حين يُجسد جناح جدة التاريخية في مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة بمدينة جدة من أبرز تلك المتاحف التي تعني بالحفاظ على الإرث الحضاري، ونشر الوعي بأهمية التراث .ويظهر جناح جدة التاريخية في المتحف, محاكياً حاراتها العريقة ومناظرها البديعة في لوحة فنية تجسد عمق التاريخ السعودي، والعروض الفلكلورية للتراث الحجازي، وعروض أزياء تراثية تروي 300 عام في مسيرة الوطن، كما يحاكي جوانب من حياتها الاقتصادية، ويتضمن 4 صالات متنوعة، كل صالة تجسد حارة من حارات جدة التاريخية، وهناك أجزاء تسلط الضوء على الحياة الاقتصادية مثل: الأسواق، والبيوتات التجارية، وميناء جدة الإسلامي، ومسيرته في استقبال الحجاج، وبعض الوزارات الحكومية أنداك .ويحاكي متحف الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة عبر تنوع ثرائه، ومقتنياته، وأساليب عرضها، وقيامه بدوره تجاه مرتاديه وتجاه مقتنياته، حقبة خمسين عامًا من الانتقاء والاقتناء، ويُقام فوق مساحة 10 آلاف متر مربع وبمساحة بناء 18 ألف متر مربع، حيث يصل عدد مقتنياته ما يربو عن 20 ألف في تنوع وثراء ما بين الأثرية، والتراثية، والفنية، وتاريخ حضارة المملكة، والحضارة الإسلامية وحضارات عالمية أخرى.// انتهى //15:35ت م0134