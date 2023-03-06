ميونخ 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسترأس معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اليوم، وفدًا من القطاعين العام والخاص، الذي يزور مدينة ميونخ في الجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتمتد لثلاثة أيام.وتهدف الزيارة إلى توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين المملكة وجمهورية ألمانيا، وتنمية الاستثمارات المتبادلة وتحفيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين، وبحث الفرص المتاحة لتطوير التعاون في المجال الاستثماري في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات والصناعات المتقدمة والسيارات والرعاية الصحية، وتشجيع الشركات الألمانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.وتشهد الزيارة إقامة منتدى الاستثمار السعودي – الألماني في العاصمة برلين بمشاركة مسؤولين حكوميين من الجانبين وبمشاركة واسعة من الشركات والقطاع الخاص في البلدين، إضافةً إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية خلال المنتدى.الجدير بالذكر، أن الزيارة تأتي في إطار جهود المملكة لبناء شراكات استثمارية مع مختلف دول العالم وتنويع اقتصاد المملكة، نظراً لما تحظى به من إمكانيات استثمارية ضخمة تسهم في تعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للتجارة الدولية.// انتهى //15:48ت م0138