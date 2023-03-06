القاهرة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 082ر1 تيريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 4 مليارات جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 8ر1 مليار جنيه .وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 14ر0 % ليبلغ مستوى 89ر16803 نقاط، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 19ر0 % ليبلغ مستوى 23ر3067 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، بنحو 01ر0 % ليبلغ مستوى 84ر4534 نقطة.// انتهى //16:46ت م0161