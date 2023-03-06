الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق06 مارس 2023 م واسرفع معالي المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على صدور الأمر الملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.وأعرب معاليه، عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلا الله تعالى التوفيق والنجاح، وأن يكون عند حسن الظن، وأن يديم على البلاد أمنها ورخاءها.// انتهى //17:12ت م0164