حفر الباطن 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسرعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفرالباطن، مساء أمس ، حفل ختام برنامج "الصحافة الرقمية والإعلام الجديد "، الذي نظمه فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن، بحضور رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك مديري الادارات الحكومية بالمحافظة وعدد من الصحفيين والإعلاميين.وأسهم البرنامج الذي نُفذَ في ثلاثين يوما وبمعدل 60 ساعة تدريبية معتمدة من المؤسسة العامة في تعزيز الوعي الإعلامي، وتمكين الإعلاميين المشاركين من التعامل مع المبادئ العامة للعمل الصحفي والتقنيات المستجدة لتطوير العمل الإعلامي، واستخدام آخر ما وصلت إليه التقنية الحديثة في الصحافة والإعلام، واستفاد من البرنامج أكثر من 250 إعلامي وإعلامية على مستوى المملكة.وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين شكره وتقديره لسمو محافظ حفر الباطن، مشيرًا إلى أن "برنامج الصحافة الرقمية والإعلام الجديد " يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، ويركز على تدريب المشاركين وإكسابهم مهارات العمل في مجال الصحافة والإعلام ، كما يهتم البرنامج بتدريبهم على إعداد التقارير والأخبار الصحفية، وكتابة المقال والقصة الصحفية، إضافة للصحافة الإلكترونية، ويسعى البرنامج لتحسين وتطوير قدرات الصحافيين والراغبين في ممارسة العمل الإعلامي.وفي ختام الحفل كرم سمو محافظ حفر الباطن المشاركين والداعمين للبرنامج.// انتهى //17:27ت م0169