الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستشارك مجموعة stc الممكن الرقمي الابرز في المنطقة، في مؤتمر السعات للشرق الأوسط، دبي لعام 2023 , لتسلط الضوء على تقنياتها وحلولها الرقمية في قطاع النواقل والمشغلين ممثلة بشركة stc السعودية، و stc الكويت، و stc البحرين و الشركة الحديثة center3 والتي تعدّ المركز الإقليمي الرقمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وخلال المؤتمر سوف تركز المجموعة على أحدث الخدمات الرقمية ومشاريع البنية التحتية المتطورة لخدمة عملائها محليًا، إقليميًا ودوليًا. كما تستعرض جهودها في تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع الاتصالات في منطقة الشرق الاوسط عبر استثماراتها في الكابلات البحرية لربط أوروبا و اسيا وافريقيا ، حيث أعلنت مؤخراً، ممثلة بشركتها التابعة center3، عن مشاركتها في ربط المنطقة بنظام "إفريقيا 2 بيرل" ضمن مشروع الكابل البحري "إفريقيا 2" والذي سيصبح بعد اكتماله أطول كابل بحري في العالم، وسيوفر خدمات اتصالات وإنترنت آمنة وموثوقة عبر القارات من خلال إضافة محطات إنزال في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وباكستان والهند.وسوف يتم الاعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات بالشراكة مع عدد من الشركات التقنية العالمية خلال فترة انعقاد المؤتمر من 7 وحتى 9 مارس 2023.وتأتي مشاركة المجموعة في هذا المؤتمر امتداداً لمشاركاتها المستمرة في مختلف مؤتمرات السعات الدولية وغيرها من المؤتمرات الرقمية الدولية على مدى الأعوام السابقة، وانطلاقاً من إحدى ركائز استراتيجيتها التي تتمحور حول التوسع في استكشاف فرص النمو في الخدمات، كما تسعى من خلال هذه المشاركة لمناقشة مشاريع التعاون المستقبلية الممكنة وفرص التوسع الدولي في مجال النواقل والمشغلين.// انتهى //17:33ت م0171