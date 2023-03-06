الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسدشن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مركز الملكية الفكرية في الوزارة، وشهد توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالانضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الرياض، كما أقيم معرض مصاحب للمنتجات القائمة على الملكية الفكرية والمرتبطة بقطاع الصناعة بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" حيث استعرض نخبة من المبدعين والمبتكرين عددًا من الاختراعات وقدموا شرحًا حول مضامينها.وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح إلى أن مركز الملكية الفكرية في الوزارة يهدف إلى تقديم الإرشاد بشأن الملكية الفكرية، وتقييم الاختراعات من حيث فائدتها الاقتصادية وإمكانية تطبيقها، وتقديم خدمات إرشادية قانونية للعملاء، كما تتضمن مهام المركز المشاركة في وضع السياسات واللوائح الخاصة بمجال الملكية الفكرية، ودعم الابتكار وتمكينه والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية في المنظومة، والتوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بحماية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للوزارة وموظفيها وعملائها وتصميم الإستراتيجية الصناعية والتعدينية وتنفيذها للملكية الفكرية ومواءمتها مع الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية سعادة وكيل التخطيط والأداء الإستراتيجي عبد الرحمن بن عبد العزيز الحميدي، فيما مثّل الهيئة سعادة نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي بن علي السديس.وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتفاقية تهدف إلى انضمام الوزارة إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية لدى الهيئة، والتي تهدف الى بناء القدرات وتمكين المستفيدين في الجهات الشريكة على تسهيل وصول المبتكرين والمخترعين للمعلومات التقنية المحلية والخدمات ذات الصلة، المشاركة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية وبناء القدرات المتخصصة في مجالات الملكية الفكرية.// انتهى //17:42ت م0173