القدس المحتلة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسوثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم، هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي أربعة منازل في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.وقالت هيئة مقاومة الجدار في بيان: إن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أربعة منازل في مسافر يطا وشردت سكانها، وذلك بعد ساعات من هدم ثلاثة منازل في القدس، ليرتفع عدد المنازل التي هدمها الاحتلال اليوم لسبعة منازل.من جانبه، أفاد منسق اللجان الشعبية الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا في تصريح : بأن قوات الاحتلال شرعت في الاستيلاء على أكثر من 300 دونم من أراضي قرية أم صفا بمدينة رام الله.// انتهى //18:09ت م0179