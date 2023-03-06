الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسحقق لاعب المنتخب السعودي الأول للتايكوندو رياض الظافري أمس الميدالية البرونزية في وزن 58 كجم في ختام بطولة بلغاريا الدولية، التي جرت منافساتها في مجمع (أرينا اسيكس) الرياضي بالعاصمة صوفيا، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة، يمثلون 60 دولة.وتعد هذه البطولة من أقوى المنافسات الدولية، استناداً لقوة المنافسة وندينها بين المشاركين، لذا مثّل فوز الظافري إنجازاً وطنياً، إذ تخطى لاعب الأخضر منافسه الفرنسي في دور 32، بـ 2 / صفر، قبل أن يقصي اللاعب الأوكراني في دور 16 بذات النتيجة، ومن ثم اجتيازه للاعب اليوناني في دور الـ 8 ، قبل أن تمنعه الإصابة من إكمال المنافسات، بدور الأربعة أمام بطل الوزن 58 كجم اللاعب التركي عمر داي أوغلو، الأمر الذي حال دون وصول الظافري للمواجهة الأخيرة والمنافسة على ذهبية هذا الوزن.// انتهى //18:11ت م0180