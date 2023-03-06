الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأبرمت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية مذكرة تعاون مشترك مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو،" وذلك لدعم مشروع تعليم اللغة العربية في الدول الناطقة بلغات أخرى.وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين، حيث وقع الاتفاقية ممثل المدير العام للمؤسسة صالح بن إبراهيم الخليفي، ومدير عام المنظمة معالي الدكتور سالم بن محمد المالك.‏وتجسد المذكرة الدور الذي تقوم به مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية على صعيد نشر اللغة العربية على المستوى الدولي وتنمية القطاعات غير الربحية، وإكمال الرسالة التي تحملها المؤسسة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" انطلاقاً من مبدأ التعاون في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بينهما في مختلف المجالات.,‏وتهدف المذكرة إلى تحسين الأداء التربوي للقيادات التربوية والموجهين والمدربين المحليين والمدرسين العاملين في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، واستثمار أفضل للتكنولوجيا التعليمية في مؤسسات التعليم في الدول المستفيدة، إضافة إلى تحقيق تبادلات علمية بين الجامعات المعنية بقضايا اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتبادل الزيارات لتعزيز التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة، والتعاون على زيادة وتيرة النشر الأكاديمي باللغة العربية في الجامعات غير العربية، وتطوير الكتاب التعليمي لتدريس اللغة العربية في الدول المستفيدة.ووفقا لبنود المذكرة تقوم المؤسسة بدعم وتمويل البرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها، فيما تعمل المنظمة على الإشراف والإدارة والمتابعة للبرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.// انتهى //18:23ت م0181