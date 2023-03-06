الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسعقدت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي , بمقر مجلس الشورى اليوم , لقاءً مع وفد اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض برئاسة صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود رئيس مجلس إدارة اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، بحضور أعضاء لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة عبد الله بن أحمد آل طاوي، وبمشاركة عددٍ من رؤساء لجان شؤون الأسرة بمحافظات منطقة الرياض.وأشارت معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقة بين مجلس الشورى والجهات المعنية بخدمة المجتمع.وأكدت الدكتورة حنان الأحمدي بأن التنمية الاجتماعية هي من أولويات مجلس الشورى ولجانه وأعضائه، وفقًا لتوجهات الدولة أيدها الله؛ وعلى وجه الخصوص بعد إطلاق رؤية المملكة 2030، التي تضمنت العديد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين المسؤولية المجتمعية.كما قدمت معاليها شرحًا عن آلية عمل مجلس الشورى والأدوار والمهام التي يقوم بها في اختصاصاته، والأدوار التي تقوم بها اللجان المتخصصة في مناقشة التقارير السنوية والالتقاء بالمسؤولين في كافة الجهات الحكومية، وجهود المجلس فيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركات في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، والزيارات المتبادلة لبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة.من جانبها قدمت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد خلال اللقاء نبذةً عن الأدوار والجهود التي تقوم بها اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية، والخدمات التي تقدمها، كما استعرض رؤساء لجان شؤون الأسرة بمحافظات منطقة الرياض ما تقدمه تلك اللجان من جهودٍ وفق مهامها وبالشراكة مع اللجنة النسائية في تنفيذ برامج ومشاريع تنموية ومن ذلك برنامج الأمير فيصل بن بندر للإنماء الاجتماعي ( إنماء وتمكين ) الذي يشمل قرابة عشرة مشاريع تستهدف تمكين الأسرة في محافظات منطقة الرياض.كما شهد اللقاء شرحاً لما تقوم به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجلس الشورى فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية ومناقشتها لتقارير الأداء السنوية التي تتعلق بذلك بالإضافة إلى الأنظمة التي صدرت من المجلس ذات الصلة بشؤون الأسرة والتنمية المجتمعية.// انتهى //18:25ت م0182