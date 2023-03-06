مكة المكرمة شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسحظيت فعاليّة "مكة تجمعنا"، التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تفاعلا كبيرا من الأهالي والزائرين .وأبدى زوار الأجنحة إعجابهم الكبير بما احتوته من عروض، وربط الأجيال الحاضرة بتراث الآباء والأجداد من خلال تنوع الأنشطة الترفيهية والثقافية التي تعكس التراث المكي والحارة القديمة بتفاصيلها العمرانية والثقافية، إضافة إلى التكنولوجيا الترفيهية، التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.//انتهى//18:28ت م0183