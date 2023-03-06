مكة المكرمة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة أمس فعالية "خلينا نمشي" بممشى النسيم، بمشاركة مكتب وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة ونادي الوحدة والتجمع الصحي بالمنطقة وفريق مكة بارك، وسط حضور ومشاركة للأهالي من الجنسين.وجاءت هذه الفعالية التي نظمتها الأمانة، في إطار السعي إلى تحسين برنامج جودة الحياة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، وتحفيز أفراد المجتمع على اتباع السلوك الصحي، بحيث يصبح عادة يومية، بما يضمن رفع عدد الممارسين لهذه الرياضة، بما يعزز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي، ومساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، لما يتضمنه من فوائد تعود على الجسم بالنفع صحياً.يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة هيأت العديد من المرافق وممرات المشاة، لتلائم تنفيذ هذه الفعاليات الرياضية، إذ جرى تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية لممارسة رياضية تتضمن المتعة.// انتهى //18:29ت م0184