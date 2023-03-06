بروكسل 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لاندلاع أعمال العنف يوم أمس على خط الاتصال في كاراباخ أذربيجان، والتي أدت إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.وقال متحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل في بيان اليوم إنه يجب إجراء تحقيق كامل في الظروف المحيطة بهذا الحادث المميت، حاثاً جميع أصحاب المصلحة على التحلي بضبط النفس من أجل منع أي إجراءات أخرى يمكن أن تزيد من تقويض الاستقرار الإقليمي وتهدد عملية السلام.// انتهى //18:29ت م0185