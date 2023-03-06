بيش 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسافتتح محافظ بيش الدكتور تريحيب آل حفيظ أمس، مربط "الشايب" للخيل الأصيلة بقرية المطعن التابعة للمحافظة، بحضور رئيس مركز مسلية فيصل بن بندر الدويش وعدد من المهتمين برياضة الفروسية.واستمع لشرح من مالك المربط درويش حلوش، عن فكرة إنشائه للمربط الذي يضم 32 رأساً من السلالات العربية، ويعدّ نواة لبرنامج إنتاج سلالات عربية من أجمل الخيل العربية الأصيلة، كما يضم مركز للفروسية لتدريب الرجال والنساء وأشبال المحافظة على أساسيات ركوب الخيل والتعامل معها من البداية وحتى الاحتراف، مبيناً أن المربط سيشارك في المسابقات وبطولات الخيل المحلية والمدربة على أيدي كفاءات سعودية من ذوي الخبرة.وأشاد المحافظ بيش بما شاهده من اهتمام بهذه الرياضة العريقة في المحافظة التي توارثتها عبر الأجيال.// انتهى //18:29ت م0186