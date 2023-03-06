الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساختتمت الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، في الرياض اليوم , مؤتمرها الطبي الفقهي لمستجدات تقنية مساعدة الإنجاب والفحص الوراثي للأجنة قبل الإرجاع وأخلاقياتها.واتفق المشاركون من الأطباء والفقهاء على 17 توصية، أبرزها عرض موضوعات المؤتمر على هيئة كبار العلماء ومجامع الفقه ودور الفتوى في العالم الإسلامي لإدراجها ضمن الموضوعات المقترحة للنقاش، وإصدار القرارات الشرعية المتعلقة بأحكامها.كما أوصى المشاركون بتواصل أقسام كليات الشريعة والقضاء مع الجهات الفنية في وزارة الصحة للمشاركة في اقتراح النوازل الطبية التي تحتاج إلى بيان الرأي الفقهي فيها، كذلك التعاون بين الجهات الطبية والفقهية بإصدار موسوعة طبية فقهية، لتقريب المصطلحات الطبية والدراسات الشرعية المعالجة لكثير من النوازل .// انتهى //18:30ت م0187