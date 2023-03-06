الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسيدخل المنتخب السعودي للرماية منافسات بطولة كأس العالم للأطباق على ميادين لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة غداً الأحد.ويمثل الأخضر السعودي في رماية الأطباق "سكيت" اللاعبين حاتم الشمري وسعيد المطيري وماجد التميمي، فيما يلعب للأخضر في منافسات "التراب" اللاعبين محمد الشريدة وفهد المطيري، في حين يقود الرماة السعوديين الإيطالي دافيدي سيكوندي.من جانبه ، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الرماية رئيس البعثة السعودية في البطولة راكان الفهيد، جاهزية الرماة السعوديين للمشاركة في هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى قوة البطولة التي تجمع أفضل الرماة على مستوى العالم، منوهاً بتميز وقوة رماة الأخضر القادرين على المنافسة في البطولة، لتحقيق نتائج إيجابية.// انتهى //18:30ت م0188