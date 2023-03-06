الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساختتم المنتخب السعودي الأول لكرة اليد الشاطئية استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية التـاسعة للرجال لكرة اليد الشاطئية، المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة اليد 2024م، والمقرر إقامتها في بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 10 - 19 مارس 2023م.واحتضنت ملاعب نادي النور بسنابس، تدريبات الأخضر التي استمرت لمدة 14 يوماً، حيث تغادر بعثة الأخضر يوم غدٍ للمشاركة في البطولة، ويقود الدفة الفنية لأخضر الشاطئية المدرب الوطني محمد القطان، والإداري الدولي السابق حسين أخوان، فيما تضم القائمة النهائية المختارة للبطولة 10 لاعبين وهم: أيمن البندري، حسن المبارك، سراج آل إبراهيم، أحمد العبيدي، عبدالكريم السلامين، محمد آل ابراهيم، نذير الناصر، حسين لباد، مقداد الدبيسي، جواد القصير.يذكر أن القرعة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: إيران وقطر والفلبين وكوريا الجنوبية، في حين ضمت المجموعة الثانية منتخبات: إندونيسيا "المستضيف" وفيتنام وعمان وهونغ كونغ والكويت والصين، على أن يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني في ختام البطولة إلى بطولة العالم.// انتهى //18:40ت م0190