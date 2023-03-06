سياسي / الرئيس العراقي يلتقي وفد البرلمان الأوروبي
الاثنين 1444/8/14 هـ الموافق 2023/03/06 م واس
بغداد 14 شعبان 1444 ه الموافق 6 مارس 2023 م واس
التقى ألرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين في قصر بغداد، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة السيدة سارة سكيتيدال .
وأفاد مكتب الرئيس العراقي في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وكيفية تعزيزها وتطوير التنسيق بين العراق والاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى بحث تأكيد الوفد الأوروبي على دعم العراق واستقراره بكل المجالات .
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