بغداد 14 شعبان 1444 ه الموافق 6 مارس 2023 م واسالتقى ألرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين في قصر بغداد، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة السيدة سارة سكيتيدال .وأفاد مكتب الرئيس العراقي في بيان، أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وكيفية تعزيزها وتطوير التنسيق بين العراق والاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى بحث تأكيد الوفد الأوروبي على دعم العراق واستقراره بكل المجالات .// انتهى //18:45ت م0191