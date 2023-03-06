جنيف 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن الحريق الذي شب أمس في مخيم اللاجئين في منطقة كوتو بالونغ في بنجلاديش أدّى إلى تشريد 12 ألف لاجىء من الروهينجا، ودمر أجزاء كبيرة في أكبر مخيم للاجئين، إضافة إلى أن النيران دمرت ألفي مأوى وجميع ممتلكات اللاجئين .وأشارت المنظمة إلى أنها حشدت على الفور فرق الاستجابة لمساعدة اللاجئين والسيطرة على الوضع بالتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الإطفاء، كما حشدت متطوعي وحدة إدارة الكوارث؛ لوضع فواصل صد النيران لمنع انتشار الحريق وتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات، وأرسلت الفرق الطبية وسيارات الاسعاف، مشيرة إلى أن سبب الحريق لازال غير معروف ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن .وتقوم المنظمة حالياً بتقييم الأضرار والاحتياجات الفورية من أماكن للإيواء والطبخ وإدارة الموقع والمياه والصرف الصحي والنظافة، حيث بلغت التقديرات للأضرار اللازم إصلاحها حتى الآن 7,4 ملايين دولار أمريكي .// انتهى //18:48ت م0192