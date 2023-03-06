الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسجهز الاتحاد السعودي للتايكوندو أكثر من 25 حكماً من الجنسين لقيادة أقوى بطولات المملكة النسائية لجميع الفئات، التي ستستضيفها صالة نادي النهضة بالدمام يومي الخميس والجمعة المقبلين، الموافقين 9 - 11 مارس الجاري، وتشارك بمنافسات البطولة 150 لاعبةً من مختلف الدرجات، يمثلون 20 نادياً .وأشار رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للعبة فايز السلولي أن الاتحاد أعدّ جميع الترتيبات التي تكفل نجاح البطولة، منوّهاً باهتمام رئيس الاتحاد العميد شداد العمري بطواقم تحكيمية من الجنسين التي تعدّ جزءاً مهماً لنجاح أي بطولة .// انتهى //19:00ت م0193