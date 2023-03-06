بروكسل 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسانعقد الحوار الإستراتيجي السابع بين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) والاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل .ويعد الحوار الإستراتيجي بين الاتحاد الأوروبي والأونروا منصة سنوية مهمة لكلا المنظمتين لتقييم ومراجعة تعاونهما بشكل مشترك، بما يتماشى مع الإعلان المشترك الموقع للفترة 2021-2024.وخلال الاجتماع ناقش المشاركون البيئة السياسية والمالية الصعبة التي تعمل فيها الأونروا، واتفقوا على أهمية ضمان تمويل كاف ويمكن التنبؤ به ومستدام للوكالة، من أجل الاستمرار في تنفيذ ولايتها والإسهام في الاستقرار الإقليمي.وعلى هامش الحوار الإستراتيجي، التقى وفد الأونروا، برئاسة نائبة المفوض العام، ليني ستينسيث، ممثلين من المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، ومنظمات المجتمع المدني.وركزت المناقشات في الاجتماعات كافة على الدور الذي لاغنى عنه الذي تلعبه الأونروا في منطقة شديدة التقلب، والاستقرار الذي تساعد خدماتها على تحقيقه لحياة اللاجئين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة وسوريا ولبنان والأردن.// انتهى //19:28ت م0194