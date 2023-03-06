جدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسشارك البنك الإسلامي للتنمية أمس برئاسة مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الساعاتي، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المقام في العاصمة القطرية الدوحة.وقال الساعاتي في كلمته خلال حفل الافتتاح:" نحن ندرك أن البلدان الأعضاء تواجه فجوات كبيرة في توافر جودة البنية التحتية الخضراء والمستدامة والمرنة، وتؤكد إستراتيجيتنا على تطوير بنية تحتية خضراء ومرنة ومستدامة وتنمية رأس المال البشري الشامل كركائز إستراتيجية لسد هذه الفجوات".وناقش مستشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور أحمد المريخي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، والمبادرة المشتركة حول التمويل الاجتماعي الإسلامي بين البنك الإسلامي للتنمية والأمم المتحدة.كما التقى المستشار محمد الساعاتي، على هامش المؤتمر، الأمين العام للسلطة الدولية لقاع البحار مايكل دبليو لودج، وناقش معه مجالات التعاون المحتملة واستكشاف مجالات الأولويات.// انتهى //19:41ت م0195