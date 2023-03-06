الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القطرية في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس ‏اللجنة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، مع سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية ، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.وبحث الاجتماع الذي شارك فيه عددٌ من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لاسيما العلاقات البرلمانية بما يسهم في تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.وأكد المجتمعون على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والروابط الاجتماعية التي تربط الشعبين الشقيقين، ، وأهمية تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.تجدر الإشارة إلى أنّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //19:44ت م0196