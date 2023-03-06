الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واساستقبل معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، اليوم، في مقر الوكالة بالرياض، وفدًا من إدارة الأحوال المدنية بسلطنة عمان ضمن الزيارات الميدانية للعاملين في إدارات الأحوال المدنية بالدول العربية.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث والموضوعات والإجراءات المتعلقة بالأحوال المدنية والخدمات التي تقدمها، ومشاهدة عرض مرئي عن مراحل تطورها والتجهيزات التقنية والخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين.// انتهى //19:45ت م0197