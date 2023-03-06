المدينة المنورة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسوصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية اليوم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما - .‎وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة, وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.//انتهى//19:46ت م0198