الظهران 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأقام معرض الشرقية للكتاب 2023 ، ضمن برنامجه الثقافي، ندوةً حوارية حول "واقع الفيلم السعودي - طموح وتطلعات"، تحدث فيها كل من الدكتورة علا العلوان، والمخرج حسام الحلوة، والمخرجة شهد أمين، والمنتج فيصل بالطيور، وأدار الندوة الإعلامي أحمد العياد وذلك على مسرح "إثراء" في مركز معارض الظهران للمؤتمرات والفعاليات (إكسبو) .وناقش المتحدثون محاور المهرجانات السينمائية، وتأثيرها على الأفلام السعودية، وكيف ساعدت على إنتاج أفلام سعودية، وشجعت على صناعة الأفلام .وأكد المحاضرون ضرورة أن يتمتع الفيلم - أياً كان تصنيفه - بالفنيات، وأن يكون ذا محتوى حقيقي وصادق، وأن يتحدث عن الواقع بصدق، ويُعرِف الآخرين بحقيقة وعُمق المحتوى ، بعيدة عن السخرية .واستعرض المشاركون بالندوة واقع الأفلام السعودية ، موضحين أن الأفلام القصيرة تُعزز صورة السينما السعودية، وتعرف بها في وقت وجيز، وداعمة لصناع الأفلام.// انتهى //19:46ت م0199