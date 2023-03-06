اقتصادي / المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقع اتفاقية تمويل لدعم القطاع الخاص في أوزبكستان
الاثنين 1444/8/14 هـ الموافق 2023/03/06 م واس
جدة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واس
وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس، اتفاقية تمويل بقيمة 30 مليون دولار لدعم أعمال القطاع الخاص في أوزبكستان ، المتمثلة في المشاريع الصغيرة،والمؤسسات المتوسطة، ويمثل الدعم الثاني للتمويل الذي تقدمه المؤسسة؛ لتعزيز التمويل الإسلامي، وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بالإنابة المهندس هاني سالم سنبل: أن التمويل سيساعد على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، وتعزيز تنمية القطاع الخاص في البلدان الأعضاء.
// انتهى //
19:46ت م
0200