الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستقيم الهيئة العامة للنقل ملتقى "المرأة في قطاع النقل.. إنجازات مشرفة، فرص واعدة، أثر ممتد" تزامناً مع اليوم العالمي للاحتفاء بالمرأة الموافق 8 مارس من كل عام وبالتعاون مع الجهات الشريكة والداعمة لتمكين المرأة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.ويناقش الملتقى الذي يقام بعد غداً بحضور أبرز قياديات قطاع النقل أهم الاتجاهات والتطورات التقنية في مستقبل المجال، كما يفتتح الملتقى أجندته بعدد من ورش العمل التي تستعرض أنماط العمل الحديثة والمبادرات الداعمة للعمل الحر والهادفة إلى تمكين وتحفيز المستفيد للعمل وتذليل العوائق وخلق الفرص الوظيفية.ويستعرض الملتقى خلال فعالياته عدداً من قصص النجاح لسيدات يعملن في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الإعلان عن عدد من الاتفاقيات الداعمة لعمل المرأة وتمكينها من القطاع بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.وتدعو الهيئة جميع الراغبات والراغبين في حضور الملتقى والاستفادة من الجلسات الحوارية وورش العمل إلى متابعة البث المباشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //20:18ت م0202