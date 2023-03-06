القاهرة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واسوَقَّعَت جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم -اليوم- مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام؛ بهدف تعزيز سُبل التعاون والعمل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تسوية النزاعات وبناء السلام وضمان استدامته، فضلاً عن تفعيل العلاقة بين جهود إحلال السلام والأمن وتحقيق التنمية.وقَّع مذكرة التفاهم عن الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السفير خالد بن محمد منزلاوي، وعن مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات مديره السفير أحمد نهاد عبداللطيف.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية -في بيانها- أن الجانبين اتفقا على تنظيم عدد من الندوات، وورش العمل، بما يعزز أوجه الاستفادة في المجالات المتخصصة لكليهما بشأن تسوية النزاعات، وتعزيز قدرات الحوار والتفاوض والوساطة، والموضوعات المتصلة ببناء القدرات في مجال حفظ وبناء السلام، وقضايا المرأة والسلم والأمن، والتهديدات العابرة للحدود فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.يُذكر أن مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام هو المركز المدني الوحيد للتدريب على حفظ السلام في العالم العربي، وتم اختياره لرئاسة الشبكة الأفريقية لمراكز السلم والأمن التي أطلقها الاتحاد الأفريقي.//انتهى//20:22ت م0204