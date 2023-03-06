الرباط 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.64 %، عند 10.643,91 نقطة.فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.75 % ليستقر عند 851,6 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.83 % بمجموع 803,9 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.71 % إلى 9.725,18 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 114 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 556 مليار درهم مغربي.//انتهى//20:23ت م0205