اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الاثنين 1444/8/14 هـ الموافق 2023/03/06 م واس
الرباط 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.64 %، عند 10.643,91 نقطة.
فقد انخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.75 % ليستقر عند 851,6 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضاً بنسبة 0.83 % بمجموع 803,9 نقطة.
وفيما يخص المؤشرات الدولية، أغلق مؤشر " إف إس تي إي - موروكو" على خسارة بنسبة 0.71 % إلى 9.725,18 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 114 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 556 مليار درهم مغربي.
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20:23ت م
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