القاهرة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واسفاز فريق الداخلية على ضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينها اليوم، على ملعب إستاد بتروسبورت الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الداخلية إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 27 نقطة في المركز الثامن.وفي الجولة ذاتها، فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره فريق طلائع الجيش بهدفٍ دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب، ليرتفع رصيد المصري إلى 28 نقطة في المركز السابع، في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.//انتهى//20:25ت م0206