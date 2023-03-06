الدوحة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسالتقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل - اليوم - وزيرَ البلدية في دولة قطر الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة قطر التي تستمر يومين.وتبادل الطرفان الحديث حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعين البلدي والإسكاني، وأهمية تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين بما يحقق مصالحهما المشتركة.حضر اللقاء صاحبُ السموِّ الأمير منصور بن خالد بن فرحان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.واطلع الحقيل في ديوان عام وزارة البلدية القطرية على شرح موجز حول فعالية إكسبو الدوحة 2023 ،الذي يهدف إلى تشجيع زيادة الرقعة الخضراء وايجاد حلول لمكافحة التصحر، وذلك نحو بيئة صحراوية خضراء، حيث من المقرر أن يقام المعرض نهاية العام الجاري.كما قام معاليه بزيارة إلى مركز الاتصال الموحَّد ثم جولة في منطقة "مشيرب" السياحية، حيث اطلع على المشاريع الإسكانية وخطة النقل داخل المنطقة، أعقبها زيارة إلى محطة مترو “قطر ريل" ومن ثم جولة داخل قرية كاتارا.// انتهى //21:17ت م0208