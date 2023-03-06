الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستستعرض أكثر من 75 شركة ناشئة مشاريعها وخدماتها ضمن باب السوق إحدى فعاليات ملتقى بيبان 23 الذي تنظمهُ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت شعار " فُرص تصنع الريادة" خلال المدة من 9-13 مارس في واجهة الرياض.وتأتي هذه الخدمات التي تتنوع ضمن قطاعات مختلفة، لتسهم في دعم منظومة ريادة الأعمال وتشجيع دخول الشباب في مجالات الأزياء والرياضة والبيئة والصحة، وكذلك الثقافة وقطاع المأكولات، بالإضافة إلى قطاع التجميل.وتقدم الجهات المُشاركة في باب السوق عروضا خاصة للزوار تحفز الرياديين وتُمكِّن المستثمرين من تجربة منتجات المشاركين وخدماتهم على أرض الواقع.كما يُسهم باب السوق في تعزيز الترويج للابتكار والإبداع وتحفيز الشباب ذوي الأفكار الخلاَّقة، واستهداف المنشآت القائمة حاليًّا والمُطّلعين والمُهتمين في ريادة الأعمال.يذكر أن ملتقى بيبان يضم 9 أبواب تُلبِّي طموح رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى دعم منظومة ريادة الأعمال واستدامة ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.ويحظى الملتقى بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم،بيهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لرواد الأعمال إقليميًّا ودوليًّا.// انتهى //21:22ت م0211