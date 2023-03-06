الباحة 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة - اليوم - بمديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, ومحافظي المحافظات, وأعضاء مجلس المنطقة, ورؤساء المراكز, ومشايخ القبائل, وجمعاً من المواطنين.وأكد سموه أهمية تكثيف أعمال الإدارات الحكومية قبل الشهر الكريم، وأن تكثف أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة الجولات الرقابية لمتابعة السلع والتأكد من صلاحياتها وتوفرها، كما أكد سموه على إدارة مرور المنطقة بزيادة دورياتها والعمل على تخفيف الزحام في أوقات الذروة، بالإضافة إلى تواجد جميع الجهات الأمنية حسب الأعمال الموكلة إليهم، مشدداً على فرع وزارة الشؤون الإسلامية التقيد بالتوجيهات، وتجهيز المساجد والجوامع بكل ما تحتاجه والحرص على نظافتها.ونوه سمو أمير منطقة الباحة على الجهات الخيرية بإيصال المعونات قبل الشهر الكريم، وكذلك أهمية أن يقوم فرع وزارة الرياضة بتأمين أماكن للشباب يمارسون من خلالها رياضتهم وتنظيم دورات رياضية بالتنسيق مع الجهات, حيث أكد سموه صدور توجيهاته للإدارات المعنية بإمارة المنطقة بمتابعة التنفيذ والرفع بتقرير أسبوعي عن نشاطات كل إدارة .بعد ذلك استمع سموه لعدد من المداخلات المقدمة من مشائخ القبائل ومديري الجهات، ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:34ت م0215