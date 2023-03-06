لندن 14 شعبان 1444 هـ الموافق 6 مارس 2023 م واسأعلن مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك تنظيم المنتدى السعودي البريطاني للتقنية النظيفة، في لندن الأربعاء المقبل، بحضور 150 مبتكراً لمواجهة التحديات البيئية عن طريق تطوير حلول التقنية النظيفة.ويهدف المنتدى إلى الجمع بين الشركات البريطانية والسعودية؛ لبحث مجالات التقنية النظيفة في القطاعات الرئيسة، للعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير الطاقة النظيفة، وتقنيات البطاريات، وإدارة النفايات، والحفاظ على المياه.وأعرب المدير التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني كريس إنيس هوبكنز، عن تطلعه لبحث السبل التي يمكن للتقنية من خلالها أن تساعد في في مواجهة التحديات البيئية وتسريع التقدم نحو الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.ويتضمن المنتدى جلسات نقاشية وفرصاً للتواصل، وعروضاً تقديمية من شركات مختارة للمستثمرين، كما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى مصادر جديدة لرأس مال النمو، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية البريطانية والسعودية ومراكز الابتكار.//انتهى//22:44ت م0216