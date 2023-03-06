الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستُشارك الشركة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG" كشريك إعلامي في ملتقى "بيبان 23"، الذي تُقيمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "فرص تصنع الريادة".وتُعد "SRMG" شركة مساهمة سعودية، تأسست بتاريخ 1 يوليو 2000، وهي مدرجة في السوق المالية السعودي "تداول" منذ 15 مايو عام 2006، والتي تتخصّص في توفير الخدمات والمنتجات الإعلامية عن طريق إصدار الصحف والمجلات في الشرق الأوسط والعالم، ويقع المركز الرئيس للمجموعة في الرياض، ويتبعها العديد من الشركات، مثل: آراب نت تكنولوجي ليمتد، وشركة ميديا إنفستمنت، وشركة يورومينا، وشركة إتش إتش السعودية للأبحاث والتسويق.وتهدُف هذه الشراكة إلى إثراء الساحة الإعلامية والمنصات الخاصة بالشركة؛ بمجموعة من المعلومات والتغطيات الإعلامية داخل أروقة ملتقى "بيبان 23"، وإيصال الرسالة الإعلامية التي تسعى "منشآت" لبثّها وترسيخها، من حيث تميُّز المملكة في قطاع ريادة الأعمال، ودعم روّاد ورائدات الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة داخل المملكة .ويتضمن ملتقى "بيبان 23"، 9 أبواب تأخذ الزائر في رحلة ريادية شاملة، وهي: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التجارة الإلكترونية، وباب الابتكار، وباب التمويل، وباب السوق، وباب الامتياز التجاري، وباب الشركات الناشئة، وباب التمكين.ويطرح الملتقى كل سبل الدعم من خلال أدوار تكاملية من قبل القطاعات الحكومية المشاركة والقطاعات الخاصة؛ بهدف تحقيق تطلعات رواد ورائدات الأعمال، حيث تقدم مختلف الجهات المشاركة حلولاً متنوعة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.يُذكر أنّ ملتقى بيبان 23 يحضى بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم؛ ويهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة وخيار أول لروّاد الأعمال إقليمياً ودولياً؛ ودعم نمو مشاريع رواد الأعمال وقدرتها التنافسية، وتحفيز ثقافة ريادة الأعمال.// انتهى //22:58ت م0217