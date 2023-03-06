الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسأجريت في الرياض اليوم، مراسم قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 لكرة القدم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم وأعضاء مجلس الاتحاد ورؤساء وممثلي الاتحادات والأندية العربية، وذلك لمرحلتي الدورين الأول والثاني، والتي شارك في مراسم سحبها نجوم العرب ماجد عبدالله وحمود سلطان وخالد بدره وعصام الحضري وعماد الحوسني ومحمد نور وزهير بخيت، وذلك بمشاركة رئيس اللجنة المنظمة عبدالله الجنيبي والأمين العام المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.وجاءت نتائج قرعة الدور الأول على النحو التالي: الشباب السعودي يواجه القوة الجوية العراقي، والصفاقسي التونسي مع قطر القطري، والبرج اللبناني يلتقي الوحدة الإماراتي، والنهضة العماني مع شباب الخليل الفلسطيني، والمحرق البحريني يواجه السيب العماني، ونواذيبو الموريتاني ونظيره شباب الأردن الأردني، والجيش الملكي المغربي مع الاتحاد الليبي، والمريخ السوداني وتشرين السوري، والهلال السوداني مع المنامة البحريني، وطلائع الجيش المصري يلتقي أهلي طرابلس الليبي، وفحمان اليمني مع الاتحاد المنستيري التونسي، والكويت الكويتي مع شبيبة الساورة الجزائري.وجاءت قرعة الدور الثاني (المجموعات) على النحو التالي:المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية، الشرطة العراقي.المجموعة الثانية: الهلال السعودي، السد القطري، الوداد المغربي، المتأهل الرابع من الأدوار التمهيدية.المجموعة الثالثة: النصر السعودي، الزمالك المصري، المتأهل الخامس من الأدوار التمهيدية، المتأهل الثاني من الأدوار التمهيدية.المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، المتأهل السادس من الأدوار التمهيدية، المتأهل الأول من الأدوار التمهيدية.وترأس سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اجتماع مجلس الاتحاد السادس والسبعون - اليوم - بحضور أعضاء المجلس، وتم خلاله اعتماد تقرير الأمين العام الفني والإداري والمالي، والاطلاع على تحضيرات كأس الملك سلمان للأندية، بجانب الاطلاع على أجندة ومسابقات الاتحاد العربي لعام 2023 واعتمادها، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة للاتحاد.وفي جانب آخر وبحضور سمو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تم توقيع اتفافية بين الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لاستضافة الاتحاد السعودي للدور الثاني من البطولة الصيف القادم في مدن أبها والطائف والباحة.// انتهى //23:09ت م0218