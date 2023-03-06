الرياض 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واسعقدت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني اليوم، إجتماعها الثالث والثلاثين، برئاسة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، بحضور جميع أعضائها من الجهات المدنية والعسكرية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، التي من أبرزها وضع خطط لأنشطة اللجنة للعام الحالي 2023 الخاصة بالتدريب ونشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية بهذا الخصوص، مؤكدين أهمية التنسيق وتوحيد الجهود الرسمية لتحقيق هذا الهدف.كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع سبل تعزيز الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية التي من شأنها أن تبرز جهود المملكة المتميزة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة أهمية وضع آليات محددة لتفعيل البحث العلمي.// انتهى //23:46ت م0223