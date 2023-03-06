نجران 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م وانظمت جمعية ليث للإنقاذ والإغاثة بنجران اليوم، الحفل الختامي لأنشطتها لعام 2022، بحضور وكيل إمارة منطقة نجران المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات في مدينة نجران.وافتتح الدكتور العتيبي المعرض المصاحب للفعاليات الذي يحتوي على أركان تعريفية بأساليب الإنقاذ، والإسعافات الأولية، والطيران الشراعي.كما شاهد الحضور عرضا مرئياً يستعرض مدى سرعة استجابة فرق الإنقاذ والإغاثة بالجمعية مع الحوادث.واستعرض رئيس الجمعية ناصر آل مهري، الخدمات المقدمة من الجمعية التي يبلغ عدد أعضائها 511 متطوعاً ومتطوعة، وتغطي فروعها مدينة نجران ومحافظات شرورة، وحبونا، وثار، ويدمة، وبدر الجنوب، تضمنت تقديم المساعدة في البحث عن 9 مفقودين، والمشاركة في إنقاذ أكثر من 750 شخصا من العالقين بالأودية خلال موسم الأمطار، وسحب سيارات العالقين في الرمال الصحراوية، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت 111 مبادرة مجتمعية، إلى جانب تلقي 5067 بلاغاً لطلب المساعدة خلال العام الماضي.وفي ختام الحفل كرم وكيل الإمارة الجهات الحكومية والأهلية الداعمة والمشاركة في الفعاليات، كما كرّم المتطوعين المشاركين مع فرق الإنقاذ بالجمعية البالغ عددهم 50 متطوعاً.// انتهى //23:51ت م0224