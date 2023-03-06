نابلس 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأصيب ستة فلسطينيين الليلة بجروح مختلفة نتيجة اعتداءات من قبل مستوطنين في بلدة حوارة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن ستة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، بينهم خمسة من عائلة واحدة، في اعتداء للمستوطنين عليهم في بلدة حوارة بمدينة نابلس، والتي تشهد اعتداءات مستمرة من المستوطنين عليها.وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل وسيدة ، وقد تعرضوا لاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال وفق نادي الأسير الفلسطيني.// انتهى//00:13ت م0001