سكاكا 14 شعبان 1444 هـ الموافق 06 مارس 2023 م واستطلق أمانة منطقة الجوف غداً الأربعاء، النسخة السادسة عشر لمهرجان زيتون الجوف الدولي، بمشاركة المزارعين والمنتجين ورواد الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحزمة من الفعاليات المختلفة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن المهرجان يحظى بأربعة عشرة منطقة مختلفة بين المعارض والفعاليات تبدأ بالمعرض الرئيس للمزارعين والمنتجين في الزيتون والصناعات المشتقة منه، إلى جانب مشاركة سبعة دول منتجة للزيتون ومنطقة المطاعم والمقاهي لشباب وفتيات الأعمال والأسر المنتجة عبر 22 علامة تجارية بارزة وبناء شراكات مع منشآت القطاع الخاص في جانب الرعاية.وأشاد المهندس الشرعان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بهذه المناسبة، بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة الجوف واهتمامه البارز في المهرجان ودعم المزارعين والمنتجين واستثمار مميزات منطقة الجوف لامتلاكها الحصة الأكبر في إنتاج الزيتون بمناطق المملكة عبر ٦٧٪ من إنتاج المملكة للزيتون وانضمام المملكة مؤخراً لعضوية المجلس الدولي للزيتون.وحول تطوير جائزة أمير الجوف للمنتجين كشف المهندس الشرعان عن تطوير الجائزة عبر ثلاث مسارات وهي مسار إنتاج زيتون المائدة المخلل ومسار زيت الزيتون ومسار التنمية الاجتماعية والذي سيمكّن الأسر المنتجة والمنتجين للمواد التجميلية والصناعات التحويلة من الزيتون مثل الفحم الناتج عن مخلفات الزيتون والتي تسعى الجائزة في مسارها الثالث إلى إضافة مسار جديد في المنافسة.وأشار إلى تنسيق الأمانة مع مختلف الوزارات بدعم من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لنقل المهرجانات إلى مستويات عليا بمشاركة وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها مثل هيئة المسرح وهيئة فنون الطهي، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع عدد من الوزارات لتطوير المهرجان.وعرج المهندس الشرعان على تمكين المهرجان لرواد ورائدات الأعمال والمنتجين في جانب الزيتون بتطوير أعمالهم التجارية وبناء علاماتهم التجارية واستقلال المنتجين بمؤسساتهم التجارية والشركات وتأثير المهرجان في إيجاد شركات محلية تسوق منتجات مختلفة من زيتون المائدة وزيت الزيتون ومنتجات تجميلية وتحويلية يدخل في أساس إنتاجها الزيتون.وعن صناعة الفرص الوظيفية أضاف الشرعان أن المهرجان يسهم سنوياً في توفير ٣٥٠ فرصة عمل لمختلف الفئات العمرية من العاملين فيه من أبناء منطقة الجوف من الجنسين وهي فرص عمل تسمح بتطوير مهارات المتطوعين والمنتجين عبر إشراكهم في مختلف اللجان.وفي جانب تنظيم المهرجان بين الرئيس التنفيذي لشركة كاما منظمة المهرجان أن العمل في لجان المهرجان يعتمد على الكوادر الوطنية التي تسهم في نسخة المهرجان هذا العام وتوطين صناعة المهرجانات وصناعة تجربة فريدة للزوار عبر إعادة تعريف مناطق المهرجان وفعالياته، والعمل على تعزيز الجوانب الإيجابية بالاستفادة من نسخ المهرجان الماضية.وينطلق مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته السادسة عشر الأربعاء في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا بحزمة من الفعاليات اليومية التي تبدأ من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً وتستمر على مدى عشرة أيام متتالية.// انتهى //00:29ت م0002