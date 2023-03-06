حائل 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمقر غرفة حائل أمس الاثنين، حفل جائزة الشيخ عبدالله العثيم للأيتام للتميز والإبداع في نسختها الثانية، الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل "رفاق"، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ووكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ.وتجول سموه في الركن التعريفي للجمعية ولمسارات الجائزة، مستمعاً لشرح من المدير التنفيذي للجمعية وليد الشدوخي.بعد ذلك انطلقت فعاليات الحفل، حيث ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية رفاق المهندس سلمان الصوينع كلمة استعرض فيها أبرز إنجازات الجمعية، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة - أيدها الله-، ومتابعة سمو أمير حائل ونائبه، الذي مكنت الجمعية من تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات المتتالية.بعد ذلك ألقى رجل الأعمال عبدالله العثيم كلمة قدم فيها شكره لسمو أمير حائل وسمو نائبه على تحفيزهم للباذلين وللقائمين على الجمعيات الخيرية بالمنطقة، مؤكداً أن التجارة مع الله هي التجارة الرابحة، مشيداً بنجاح جمعية "رفاق"، معلناً العثيم عن تبرعين كل تبرع بمبلغ مليوني ريال، من المتبرعة زهوة الشلاش، والمتبرعة عواطف الدخيل، بمجموع أربعة ملايين ريال.إثر ذلك دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد نادي رفاق الذي يقام على مساحة عشرة آلاف متر مربع ويستوعب 700 طالب.ثم شهد سموه مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجمعية وكل من أمانة منطقة حائل، يمثلها أمينها المهندس سلطان الزيدي، ومؤسسة عبدالله العثيم الخيرية، يمثلها محمد عبدالله العثيم، تتمثل بتوفير (100) أرض للأيتام وتتكفل مؤسسة العثيم الخيرية ببنائها.كما تم توقيع اتفاقية بين الجمعية وتجمع حائل الصحي، يمثله المدير التنفيذي الدكتور عبدالعزيز الحميضي، واتفاقية بين الجمعية ونادي الجبلين، يمثله المدير التنفيذي للنادي راكان الحميدي، واتفاقية بين جمعية سفانة للرعاية الصحية وشركة عبدالله العثيم.ثم كرم سمو أمير منطقة حائل الفائزين بجائزة الشيخ عبدالله العثيم للتميز والإبداع، معلناً تقديم مبالغ إضافية للفائزين استثماراً فيهم لتكون دافعاً للحصول على نسب تفوق دراسي أعلى في السنوات القادمة، وبما يحقق نجاحهم في حياتهم العلمية والعملية، بما يساعدهم على رد جميل الوطن لوصولهم لمراكز قيادية ومهنية يخدمون فيها وطنهم ومجتمعهم على أعلى مستوى.ونوه سموه في كلمته خلال الحفل بدعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للجمعيات الخيرية ورفع مستوى آدائها وحوكمتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، مشيداً بما تحقق من نجاحات لجمعية رفاق، داعياً لدراسة آليات عملها وجعلها أنموذجاً لبقية الجمعيات، مؤكداً اعتزازه بما يقدمه رجل الأعمال عبدالله العثيم، داعياً أبناء الجمعية الأيتام على مضاعفة جهودهم نحو مزيد من التميز.// انتهى //00:40ت م0003