القاهرة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأقيمت أمس الاثنين مباراتان ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب (تحت 20 عاماً) التي تستضيفها مصر حالياً.وأسفرت المباراة الأولى عن فوز منتخب السنغال على نظيره التونسي بثلاثية نظيفة في لقائهما على ملعب هيئة قناة السويس الرياضي بالإسماعيلية، ليتأهل المنتخب السنغالي إلى الدور النهائي بالبطولة.وفي المباراة الثانية، حقق منتخب جامبيا فوزًا ثمينًا على نظيره النيجيري بهدف مقابل لا شيء، ليتأهل المنتخب الجامبي أيضًا إلى الدور النهائي بالبطولة ذاتها.وسيواجه المنتخب السنغالي نظيره المنتخب الجامبي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب يوم السبت المقبل، فيما سيخوض المنتخب التونسي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نيجيريا يوم الجمعة المقبل.//انتهى//00:42ت م0004