كانيبيرا 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسرحبت أستراليا بالاتفاق في الأمم المتحدة على معاهدة عالمية لحماية أعالي البحار والتأكد من استخدامها على نحو مستدام.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان أمس إن "المعاهدة الجديدة توفر حماية أقوى لمحيطاتنا وتزيد من فرص التعاون الدولي، بما في ذلك في مجال العلوم البحرية والمناطق البحرية المحمية (MPAs) في أعالي البحار".// انتهى //03:03ت م0008