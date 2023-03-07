المدينة المنورة 15 شعبان 1444 هـ الموافق 07 مارس 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطار خفيفة إلى متوسطة, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات خيبر والحناكية والمهد.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة مساءً.كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطار خفيفة إلى متوسطة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي ينبع والعيص ، مشيراً إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الخامسة مساءً.// انتهى //06:33ت م0011